美聯社報導，緬因州林務局（The Maine Forest Service）在聲明中說，當地時間上午8時30分左右，3台機車頭以及6節載運木材和電纜的車廂，在索麥塞郡（Somerset County）桑威奇學院格蘭特鎮（Sandwich Academy Grant Township）出軌。

緬因州林務局表示，列車出軌後衝入樹林並引發小火，但消防人員迅速控制火勢，3名鐵路員工受傷送醫。

林務局表示，初步評估可能是因「融冰和碎屑沖毀部分鐵軌」導致火車出軌。列車上雖有一些危險物品，但現場官員評估這些物品沒有外洩或起火風險。

加拿大太平洋鐵路公司（Canadian Pacific Railway Ltd）公關主管卡爾森（C. Doniele Carlson）證實，火車在傑克曼（Jackman）以東約24公里處出軌，火車貨物中的危險元素不是造成起火的原因。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1120416