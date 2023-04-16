85度C「珍馨花漾」原價601元，限時預購享85折只要510元。（85度C提供）

起士公爵「玫瑰水晶玻尿酸乳酪蛋糕」6吋官網價2080元，限時1872元。（起士公爵提供）

深夜裡的法國手工甜點「唐寧莓果花園泡芙塔」，680元。（TWININGS唐寧茶提供）

金帛手製「野玫花園雪糕捲」號稱含有45％玫瑰花瓣泥，580元。（摘自金帛手製官網）

母親節檔期讓不少烘焙品牌磨刀霍霍，不過許多媽媽怕吃蛋糕會胖，讓業者得要「花」巧思擄獲芳心。據市調統計，在母親節前夕，挑禮關鍵詞搜尋量暴增至少4倍，在造型蛋糕方面，比起卡通、彩妝設計元素，媽媽心中第1名仍是玫瑰花或康乃馨造型，看見象徵母愛的寓意，就難以拒絕說不吃；另外，花朵茶葉入料也愈來愈夯，少奶油的清爽滋味推升買氣至少2成以上。

BAC今年推出「伯爵夫人茶韻蛋糕」，運用濃醇的苦甜巧克力蛋糕體，搭清新柑橘香氣的唐寧伯爵茶內餡，營造出置身英式莊園的貴族氛圍；蛋糕頂層綴飾仿真粉色康乃馨捏花及純白珍珠巧克力相當華麗，27日前預訂就送質感不鏽鋼蛋糕刀。

85度C「珍馨花漾」同樣透過玫瑰花束傳達心意，以香草戚風蛋糕為主體，搭配鮮奶油、草莓慕斯等，夾層再夾入Q彈布丁豐富甜蜜層次，即起至5月11日門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折，APP會員買任一母親節主題款蛋糕，還可抽iPhone 14 Pro、SK-II 保養組等，業者預計全台母親節檔期可售出約21萬個蛋糕。

起士公爵則將玫瑰花入料推「玫瑰水晶玻尿酸乳酪蛋糕」，以新鮮有機玫瑰熬製成玫瑰花醬，與頂級凝脂乳酪融合製成浪漫蛋糕體，不僅含有花青素，也加入玉米纖維增加膳食纖維含量，入口後清香撲鼻，清爽不膩口，蛋糕底層則是特製杏角玫瑰低醣豆沙餡，提升口感層次。

英國皇室御用茶品牌TWININGS唐寧茶，也搶攻母親節商機，其中與「深夜裡的法國手工甜點」合作推出的「唐寧莓果花園泡芙塔」，以兩種口味酥菠蘿泡芙組成，透過花茶果茶搭卡士達醬、白巧甘納許等層層堆疊，最後裝飾帶有柑橘調性的仕女伯爵茶乳酪擠花，風味多變也象徵為媽媽築起美好花園。

金帛手製開賣「野玫花園雪糕捲」，以粉紅外觀吸引視線，拌入新鮮莓果混搭玫瑰生乳餡，整體香氣馥郁，號稱內含高達45％的玫瑰花瓣泥，同時擁有冷藏與冷凍兩種吃法，即日起全館滿1800元享免運。