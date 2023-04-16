日本防衛省16日宣布，找到失事黑鷹直升機主要機體殘骸及5名隊員遺體。

6日墜海失蹤的日本陸上自衛隊黑鷹直升機傳出今（16）日找到主要機體殘骸，並且尋獲5名隊員遺體。

綜合日本放送協會（NHK）、共同社、東京放送電視台（TBS）報導，一架黑鷹直升機6日在沖繩宮古島附近失事，日本防衛省今日宣布，海上自衛隊上午8時30分在伊良部島以北6公里海域、深度106米的水下找到主要機體殘骸及5名隊員遺體。

日本自衛隊16日在海底發現失蹤黑鷹直升機主要機體殘骸與5名隊員遺體。圖為7日發現的直升機門板。（資料照／美聯社、日本海上保安廳提供）

防衛省官員表示，13、14日，海上自衛隊一艘掃雷艦在宮古島以西伊良部島附近海域，用聲波確認海底下有東西，同時也用水下攝影機確認了疑似機身的物體。

日本自衛隊16日在海底發現失蹤黑鷹直升機部分殘骸及5名隊員遺體。

海上自衛隊潛水員原本計畫14日實施名為「飽和潛水」的特殊搜尋方法，但因海流、天氣、設備等狀況暫停搜尋，直至今日上午才展開計畫。日本救難團隊預計明（17）日起進行打撈工作。

日本自衛隊16日在海底發現失蹤黑鷹直升機主要機體殘骸與5名隊員遺體。圖為7日發現的直升機機翼殘骸。（資料照／美聯社、日本海上保安廳提供）

6日一架從沖繩宮古島起飛的陸上自衛隊黑鷹直升機，在與宮古島有橋梁相連的伊良部島東北方3公里處失去聯繫，機上10名隊員失蹤。失蹤的10名隊員包含55歲陸上自衛隊第8師團長坂本雄一，以及2名飛行員等。

日本自衛隊連日來持續搜尋失蹤黑鷹直升機下落。

目前尚不清楚黑鷹直升機失事原因，附近的2座空中交通管制中心都未收到直升機墜機時自動發射的求救訊號。這架直升機在飛行時數達50小時後，於3月底進行過檢查，當時並未發現異常。