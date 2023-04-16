國道3號古坑交流道側車道工程因物價波動，工程經費增加4.92億元，超出交通部核定的9.97億元，本案由公路總局代辦設計施工造遇困難，雲林縣府請求交通部全額補助，以符合2019年前交通部長林佳龍時期所做的決議。

日前立委劉建國在其臉書抨擊雲林縣府延宕，以致該工程經費增加，雲林縣府工務處長汪令堯於臉書澄清，本案由公路總局代辦設計施工，呼籲劉勿打擊基層公務員士氣。

汪令堯指出，為改善國道3號古坑交流道只能下不能上亂象，張麗善縣長上任後責成業務單位積極推動側車道改善計畫，2019年5月拜會前交通部部長林佳龍，為國道設置不良，全額補助闢建側車道。

汪令堯說，在中央未應允前，張縣長為展現決心，決定籌措財源把側車道納為公路系統，由縣府養管，爭取納入交通建設生活圈道路系統改善計畫內辦理。

幾經與中央協調，交通部在2020年9月同意由交通部國道公路建設管理基金全額支應，可節省近2億元地方配合款，並函文指示古坑側車道工程交由公路總局代辦設計施工。

汪令堯表示，本案由公路總局規畫設計丶監造施工，縣府修改已完成的可行性評估報告，公路總局西濱南工處去年多次辦理審查，直到去年12月才定案，審議過程遇物價波動，經費增加至14.89億，超出交通部原核定的9.97億元，

縣長張麗善3月間逢立法院交通委員會至雲林縣考察，向交通部長王國材請求交通部應體恤地方政府財源有限，全額負擔不足部分，王部長同意正面表列，並轉呈至行政院核定。

國道3號古坑交流道2016年完工通車，分於縣道149甲線及158甲線設置出口匝道，距離逾3公里，導致下交流道後交通動線紊亂，交流道擾人，若誤下交流道，僅能繞行再上。