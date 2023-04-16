一群武裝人員周六襲擊了墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）拉帕爾馬泳池度假村（La Palma swimming resort），造成6名成人和1名7歲兒童死亡。據德國之聲援引法新社報導指出，近年來，瓜納華托州與毒品有關的暴力事件有所增長。

據科塔薩爾（Cortazar）市政廳的一份聲明說，當地警方到達現場後發現3名婦女、3名男子和1名7歲的兒童死亡，此外還有1人受重傷。相關聲明沒有說明任何關於襲擊的可能原因。

另外，聲明還稱，槍手於當地時間下午4時30分抵達拉帕爾馬泳池度假村，他們直接瞄準了一群人，襲擊後在離開案發現場前，拆除了監控攝像頭。在場的一名目擊者拍下了一段影片，影片後來發布在當地新聞網站上。

德國之聲報導稱，墨西哥自2006年以來發生了超過35萬起謀殺案；該州與毒品有關的暴力事件有所增長，已成為墨西哥最暴力的地區之一。

墨西哥政府在2006年部署軍隊打擊販毒集團，但一直被認為是個有爭議的政策，因為此後墨西哥發生了超過35萬起謀殺案，其中大部分是犯罪團伙所為。