台中68歲王姓婦人接到電費欠繳客服電話，並指稱她的帳戶疑似涉及刑案，將遭「監管」，她嚇到要趕往銀行處理，路過立德派出所，入內向警方求證，員警研判：「這是詐騙！」，協助她向台電等求證，成功阻詐61萬元。警方今天表示，詐騙集團常鎖定長輩，榨乾老本，常用三大關鍵字是「健保費」、「電信費」及「監管」等，提醒謹慎防詐。

68歲王婦日前中午不安地走進台中市第三警分局立德派出所，向員警表示，她剛剛接到台電人員通知未繳納電費，請對方確認再次查詢後，竟回覆指稱，她的帳戶疑似涉及刑案，銀行帳戶即將被司法單位「監管」。

王婦說，她雖然聽得一頭霧水，但也驚嚇不知如何是好，不知自己怎會無端涉及刑事？手足無措間只好聽對方指示，趕往銀行處理，剛好行經派出所，靈機一動就入內向員警查證。

劉姓值班員警聽到「電費」、「監管」等詐騙老梗關鍵字，立即斬釘截鐵研判「是詐騙！」，協助婦人向台電客服人員及銀行求證，才放下心中的大石頭。她頻頻向員警道謝，不然，她險些就匯出帳戶61萬元，老本恐全飛了。

第三警分局呼籲，詐騙集團常鎖定白天在家的長輩或家管，假冒健保局、醫療院所、台電台水等國營事業單位，先電話告知冒領健保補助、催繳相關費用等，再由假冒的檢警人員聯絡聲稱涉及刑案必須監管帳戶，要求匯款騙錢，雖然是老梗，且警方大力宣導防詐，但仍有很多人被騙。

警方強調，民眾提醒家中長輩，「積欠健保、電信費用」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字全是詐騙慣用話術，切勿輕易聽信陌生來電，並養成查證習慣，若有接獲疑似詐欺情事，可直接撥打「165」反詐騙諮詢專線求證，避免受騙。