一般人對於壯陽藥的了解是治療勃起功能障礙，泌尿科醫師表示，市售的壯陽藥，原本是開發用來治療心臟病，後來發現該藥還有非常好的副作用，即可治療勃起障礙；此外，因該藥的接收器還包括攝護腺、膀胱，所以可治療攝護腺肥大及膀胱過動症，可減緩排尿不順、急尿、頻尿等困擾。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《健康多1點》YouTube表示，市售的壯陽藥為「PDE5抑制劑」，威而鋼、犀利士及樂威壯都屬於此，原是用來治療心臟病，因它可使血管擴張，可預防心絞痛、心肌梗塞，後來發現有助於海綿體充血、治療勃起功能障礙，登山前服用還能預防肺動脈高壓問題。

他並表示，之後的研究發現，由於PDE5抑制劑在攝護腺及膀胱也有接收器，因此可改善攝護腺肥大困擾，且可避免膀胱過動症問題，因此頻尿、急尿、排尿速度緩慢的人，都能因服用這類藥物而明顯獲得改善。

邱鴻傑提醒，並非人人都適合服用壯陽藥，心血管疾病患者在病況不穩定前不宜吃、剛做完心導管者6周內也別服用；此外，長期服用硝酸鹽類藥物者也先避開PDE5抑制劑，因為這兩種藥物都會導致血管擴張，同時服用可能導致突然間低血壓、甚至暈倒，要特別小心。

他強調，PDE5抑制劑是個好藥，民眾別把該藥污名化，若發現家中長輩服用該款藥物，可能是正在治療攝護腺或心血管疾病，並非就是為了「性趣」而服用，勿大驚小怪。