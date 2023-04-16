玖壹壹昨開心慶功。（粘耿豪攝）

本土天團玖壹壹的全新巡演「2023 Broman 台北小巨蛋小巨蛋演唱會」15日圓滿落幕，3人在慶功宴上分享心情，洋蔥減肥從86瘦到76公斤，明顯可見10公斤成效，他開心表示：「多多運動，每天去健身房，也每天持續跑五公里，待會慶功宴要好好大吃，偶爾吃一頓應該還好！」透露下台後還沒有見到女友，至於變瘦後女友評價？他酷酷形容對方：「你好棒，不要再瘦下去！」被媒體頻頻逼問婚期，洋蔥坦言：「有結婚打算，目前時機還沒到，時機差不多是這2、3年。」還沒想好求婚方式，但不想要公開求婚。

健志這次邀來金曲樂團茄子蛋主唱阿斌擔任嘉賓，透露之前介紹阿斌治療嗓子的醫師，聽聞慢慢康復後漸進式邀約此次合作，坦言自己也曾有一段時間被嗓子問題困擾，當時長了一顆約一粒米大小的長瘜肉，去電燒一下3天休息，手術後大概會有一個禮拜不能說話，他指出：「年輕時表演喉嚨會出很多力，很多歌手都有職業傷害。」阿斌聽從建議去治療，也很開心聽到恢復還不錯；而是否得知茄子蛋曾傳出解散的新聞？健志認為：「不好意思問，跟我們團好就好，邀約他合作時有說看時間，他就把今天時間空下來。」是否要結婚了？他笑答：「等我長大，這我不能確定，剛剛下台有抱一下女友，最近還在忙籌劃演唱會，等我結婚親自邀請大家聯訪」。

春風面對外界關注他結拜二哥日前過世一事會否影響心情？他僅說：「我很好！我很開心！」補充表示別人的私事不方便多做說明。這次在台上被徐若瑄拱跳〈鬥志〉舞蹈，承認當下自己有嚇到，因為自己真的不會跳，也笑說自己真的沒有少女心。結束台北站，玖壹壹將於8月前往馬來西亞開唱，會針對歌單做調整更新，也期許未來能趕緊唱回自己家鄉台中。