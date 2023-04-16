桃園市復興區拉拉山巨木區轉型成為國家森林遊樂區18日開園，新竹林區管理處歷時1年半時間，邀請導演楊岸青拍攝全新園區導覽影片「拉拉你好嗎？」，有別於過往制式旅遊報導形式，全片以泰雅族祖孫及神話人物視角出發，還邀請巴崚國小全體師生試鏡並進行表演訓練，全系列並推出5支系列短片，深入介紹拉拉山國家森林遊樂區自然與人文風情。

新竹林管處長夏榮生表示，「拉拉你好嗎？」有趣劇情編排、童趣風格的設定及手繪感插畫、動畫等多元媒材運用，希望觀者由淺入深認識拉拉山國家森林遊樂區，傳達人與土地、人與自然的認同情感。

楊岸青說，影片3位主要演員都是部落的素人，飾演爺爺的泰雅耆老陳榮貴已經80多歲，拍攝期間跟著劇組在園區內奔波，演出自然令人讚賞，在泰雅文化不論是部落歷史、服裝及傳統民俗植物使用的考究上，當地耆老、居民及巴崚國小師生都給予劇組相當多建議和幫助，影片的在地化是獨一無二的，也成功突破過往國人對於導覽影片的認知，讓巨木森林的意象多了泰雅族人的情感，全系列影片除了中、英文語系外，也特別錄製泰雅語版本，相信能成為拉拉山地區泰雅文化傳承的養分，作為在地學童認識拉拉山的最佳鄉土媒材。

全系列影片除「拉拉你好嗎？」，同步推出「雲端上有樹-巨木森林篇」、「森林嘉年華-植群生態篇」、「森林在唱歌-動物昆蟲篇」、「森林我的家-泰雅人文篇」、「雲與霧之間-精華導覽篇」5支系列短片，深入介紹拉拉山國家森林遊樂區多元自然與人文風情。