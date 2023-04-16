北韓國務委員會委員長金正恩遭疑在其祖父、已故最高領導人金日成第111個生日（太陽節，4月15日）之際未參拜錦繡山太陽宮。

韓聯社援引朝中社、《勞動新聞》等北韓官媒16日報導，未見有金正恩參謁安葬金日成和金正日遺體的錦繡山太陽宮消息。各媒體只報導了最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、黨中央軍事委員會副委員長李炳哲等黨政幹部，出席第8屆「四月之春」人民藝術慶典，以及居民前往平壤萬壽臺向金日成、金正恩銅像獻花等消息。

這是金正恩執政以來除2020年外，第2次未在太陽節公開露面。金正恩以往率高層參拜錦繡山太陽宮，北韓媒體當天或次日上午6時將報導相關消息。有分析認為，金正恩此次沒有亮相，可能是因為今年不是逢五逢十的特殊年份；而且在加緊推進國防力量強化工作的情況下，金正恩可能認為沒有必要出席祖父偶像化活動。

金正恩13日攜夫人和女兒、胞妹勞動黨副部長金與正，觀摩加裝固體燃料發動機的洲際彈道飛彈「火星炮-18」型試射。考慮到北韓國家宇宙開發局去年12月揚言到2023年4月，完成軍事偵察衛星1號的發射準備工作，金正恩可能在準備相關日程。

也有觀點指出，近期北韓偶像化作業的重點，逐步從祖輩轉移到金正恩個人。北韓隆重慶祝太陽節的社會氛圍依舊，但同時還盛大慶祝金正恩被推舉為勞動黨第一書記紀念日（4月11日）、被推舉為國防委員會第一委員長的紀念日（4月13日）。此前朝媒也未報導金正恩在其父親、已故最高領導人金正日第81個生日（光明星節，2月16日）之際參拜錦繡山太陽宮殿的消息。