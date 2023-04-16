高市府去年10月20日正式公告高雄港為「第二期空氣品質維護區」，相關規定將於4月20日正式生效實施，出廠滿5年以上的柴油大貨車及曳引車需有2年內排煙檢驗合格紀錄才可進入，第1年管制時段為周一至周五，第2年起提升為每日管制，高市府環保局將採用車牌辨識科技執法方式取締，呼籲駕駛及業者提早完成檢測。

高市府環保局指出，高雄市移動汙染源佔整體空汙排放量的三分之一，而柴油車的汙染排放量更佔其中二分之一，且每日平均有高達3萬5000輛柴油車進出「全國第一大港」高雄港，車輛若沒有妥善保養，容易造成行經路段的空氣汙染。

環保局長張瑞琿說明，自2019年起高雄港設置「行動檢測服務站」，就近輔導港區的柴油車輛實施排煙檢測，截至目前辦理近200場次，得到貨運公會及車隊業者支持，整體進入港區的車輛合格比率從2017年的17.4％，迄今已提升至70.2％。

環保局表示，港區空氣品質維護區管制即將上路，環保局將利用港區出入口的車牌辨識系統及檢驗資料庫掌握車輛資料，呼籲貨運車業主多加配合管制措施，即早完成車輛檢驗，共同守護高雄市空氣品質。