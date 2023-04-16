林姓董娘解釋，會種花是因10年前一位朋友拿了一株石斛蘭來，先生將他扦插在庭院細心照料，讓它自由生長，慢慢得越長越多。(吳建輝攝)

林姓董娘說自己跟先生都不是從事園藝工作，只是將自家環境打造成自己喜愛的樣子，沒想到會因此吸引這麼多人來看花。(吳建輝攝)

石斛蘭相當脆弱，呼籲民眾觀賞即可，不要用手觸碰或是破壞。(吳建輝攝)

彰化縣大村鄉南二橫巷內一處民宅內，隱藏著種滿石斛蘭的小秘境，民宅主人在自家牆壁與通道中種滿俗稱「瀑布蘭」的石斛蘭，每當4月花期到時，成千上萬的石斛蘭綻放，宛如瀑布般流卸下來，吸引不少民眾到訪，爭搶拍照。

近來各地的瀑布蘭景觀深受網美愛戴，更有愛花成癡的民眾將瀑布蘭買回家種，更有產銷班提供教學，教民眾買回家以後如何營造、布置等，而彰化大村南二橫巷這處民宅主人，因緣際會下種了石斛蘭，經過10年蛻變，才形成如今的小秘境。

民宅主人林姓董娘表示，算是無心插柳沒想到變成秘境，所有的造景跟布置都是自己跟先生一手打造，包括牆壁上的大、小天宮石斛蘭、鹿角蕨等，而秘境也不是突然冒出來的，是經過很長時間慢慢調整，才逐漸有了現在樣貌，有攝影愛好者甚至清晨5、6點就來搶拍。

林姓董娘解釋，會種花是因10年前一位朋友拿了一株石斛蘭來，先生將他扦插在庭院細心照料，讓它自由生長，慢慢得越長越多，自己跟先生都不是從事園藝工作，只是將自家環境打造成自己喜愛的樣子，沒想到會因此吸引這麼多人來看花。

林姓董娘強調，他們都是很好客，也歡迎大家來賞花，不過因為石斛蘭相當脆弱，呼籲民眾觀賞即可，不要用手觸碰或是破壞，這波花期大概會開一個月左右，也歡迎所有鄉親到「巷內9之6號」賞花。