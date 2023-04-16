前疫情指揮官陳時中因疫苗進口及防疫政策，遭多位民眾提告涉廢弛職務釀災、圖利、瀆職等罪，台北地檢署日前簽結62件疫苗、防疫相關告發案，陳時中臉書回應「終於還給我本人、以及過去和我一起奮戰的防疫夥伴，一個遲來的清白與公道」。但國民黨智庫召集人、律師簡榮宗強調，行政簽結不等於清白，未來若國民黨重新執政，新證據出現就有可能重啟調查。

簡榮宗說，看到陳時中表示自己清白的新聞，感到相當憤怒，這是欺騙社會的說詞。他表示，所謂的「他案簽結」，是根據「台灣高等檢察署所屬各地方檢察署及其檢察分署辦理他案應行注意事項」第2點規定、第3點以及第10點的規定，於某種情況得以簽請報結的方式結案。本案中，檢察官就是以「告發人並未為具體指摘，或提出相關事證或指出涉案事證所在」，而為簽結。

簡榮宗說明，這種「他案簽結」的結案方式，是因欠缺刑事訴訟法的法律依據，且因為並沒有如不起訴處分的確定力，所以檢察官於簽結後，如有新證據，仍然可以重新啟動偵查。

簡榮宗舉前行政院發言人陳宗彥為例，陳宗彥10多年前在台南市政府服務期間，涉嫌接受酒店業者招待喝花酒，台南地檢署當初調查也是「行政簽結」，直到前陣子他被爆出醜聞，南檢又重啟偵辦。

簡榮宗表示，奉勸陳時中還是別放心的太早，如果國民黨重新執政，相信會有許多新事實、新證據出現，屆時檢察官可能又會重啟調查。