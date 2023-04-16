民進黨立委初選明天起民調開跑，嘉義市立委王美惠、議員黃露慧、前議員凌子楚三腳督激戰，王美惠表示，屢屢接獲民眾反映「深夜接到電話拜票」擾民，她鄭重澄清「從來沒有電話拜票」；黃露慧表示，她電話拜票時間正常，晚上9點半就結束；凌子楚也說從未電話拜票。
嘉義市立委王美惠拚連任，市議員兼民進黨嘉義市黨部主委黃露慧尋求更上層樓，前市議員凌子楚力求突破，3人參加民進黨立委初選，形成三腳督，雙姝尤其激戰。
王美惠表示，近來屢有民眾陳情指稱「深夜接到電話拜票」，非常擾民，但她搭戰車、徒步掃街拜票尋求支持，從來都沒有電話拜票，疑似被冒名，已向警政署備案。
黃露慧則說，她參選按部就班，一步一腳印，每天徒步掃街拜票，聽更多民眾的聲音，讓更多市民看見，也利用電話拜票跟民眾互動，都是依照正常時間，晚上9點半就結束。
凌子楚說，他從未用電話拜票，而是用line傳送1分鐘政見影片及曾在議會問政的成績，最近用小蜜蜂在街頭宣傳，接著會用戰車掃街拜票。
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