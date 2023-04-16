嘉義市立委王美惠參加黨內初選，搭戰車掃街拜票。（廖素慧攝）

嘉義市議員黃露慧參加黨內初選，強調電話拜票時間正常結束。（廖素慧攝）

嘉義市議員黃露慧參加黨內初選，街頭拜票。（廖素慧攝）

前嘉義市議員凌子楚參加黨內初選，街頭拜票。（凌子楚提供／廖素慧嘉市傳真）

民進黨立委初選明天起民調開跑，嘉義市立委王美惠、議員黃露慧、前議員凌子楚三腳督激戰，王美惠表示，屢屢接獲民眾反映「深夜接到電話拜票」擾民，她鄭重澄清「從來沒有電話拜票」；黃露慧表示，她電話拜票時間正常，晚上9點半就結束；凌子楚也說從未電話拜票。

嘉義市立委王美惠拚連任，市議員兼民進黨嘉義市黨部主委黃露慧尋求更上層樓，前市議員凌子楚力求突破，3人參加民進黨立委初選，形成三腳督，雙姝尤其激戰。

王美惠表示，近來屢有民眾陳情指稱「深夜接到電話拜票」，非常擾民，但她搭戰車、徒步掃街拜票尋求支持，從來都沒有電話拜票，疑似被冒名，已向警政署備案。

黃露慧則說，她參選按部就班，一步一腳印，每天徒步掃街拜票，聽更多民眾的聲音，讓更多市民看見，也利用電話拜票跟民眾互動，都是依照正常時間，晚上9點半就結束。

凌子楚說，他從未用電話拜票，而是用line傳送1分鐘政見影片及曾在議會問政的成績，最近用小蜜蜂在街頭宣傳，接著會用戰車掃街拜票。