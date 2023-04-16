瑪菲司近日帶員工前往杜拜旅遊，體驗奢豪之旅。（HaloMavis國際連線提供）

瑪菲司近日帶員工前往杜拜旅遊，體驗奢豪之旅。（HaloMavis國際連線提供）

「電商萬磁王」瑪菲司（Mavis），除了跨界投入音樂歌唱與電影《鳳姐》演出外，和老公H先生一同經營的「HaloMavis國際連線」電商成績也非常亮眼，去年創下12億的營業額，今年的員工春遊豪灑300萬大手筆慰勞，帶著公司幹部前往擁有眾多世界之最的旅遊豪華聖地「杜拜」，享受六天五夜最奢華的員工旅遊。

瑪菲司年初快閃杜拜時感受深刻，當時就想著如果有機會也想要帶員工到杜拜一起享受，在計劃員工旅遊地點時貼心將杜拜加入選項，讓員工以轉盤的方式挑地點並動手腳選中杜拜讓員工開心暴動，估算全團的杜拜行旅費機票加住宿行程總計台幣高達300萬元，為了慰勞辛苦同仁Mavis瑪菲司夫妻倆也毫不猶豫，豪邁的說：『自己的員工自己寵！』，讓網友紛紛羨慕留言：『真的是幸福企業！』

杜拜員旅行程由瑪菲司與H先生一手規劃，安排參觀雄偉壯麗的「大清真寺」、全世界最大室內樂園「法拉利樂園」搭乘5秒內時速達240公里全世界最快的雲霄飛車、造訪世界最高的摩天大樓「哈里發塔」、「朱美拉海灘」、「杜拜地球村」、與必逛的「杜拜購物中心」，還帶同仁到沙漠體驗搭吉普車衝沙歷險，夜晚在沙漠滿天星斗下享受阿拉伯式BBQ，更帶大家至杜拜七星級帆船酒店享用晚宴，行程非常享受。

在七星級帆船酒店的晚宴上全員盛裝出席，瑪菲司特別換上一席晚禮服，並搭配價值逼近1億元的鑽石項鍊與首飾華麗出席，瑪菲司說：「鑽石首飾是沈記鑽石知道我要盛裝出席晚宴特別借我配戴的，因為價值不菲吃飯完馬上歸還不敢擔誤！」短暫體驗成為億萬鑽寶富翁。

旅途中也發生特別花絮，瑪菲司與H先生到杜拜必逛的黃金香料市集走走，逛到商店看見一件美麗的湖綠色披紗想購買體驗下異國風情，隨即與店家議價以70元成交，H先生拿了100元後店家竟只故意找回20元，H先生立即反應，店家卻擋住瑪菲司不讓她走出店面，讓兩人十分傻眼；穿上披紗後Mavis瑪菲司笑說要找阿拉丁神燈來搓神燈來許願，H先生立馬說：「那你來搓我的頭比較快，想要什麼直接實現。」霸氣寵妻讓瑪菲司備感甜蜜。

瑪菲司回憶剛創辦公司時，第一次帶著幾位員工旅遊去香港旅行，到現在成團到杜拜員旅越來越熱鬧，而讓員工處於快樂面對工作與維持熱情，帶領員工共同邁進，努力工作，努力玩樂一直是她最在乎的理念。對於新一年的目標，瑪菲司說：「期待自己能在領頭羊角色中突破，如何帶著員工往前衝，能讓公司帶來怎麼樣的突破，這些對我來說都充滿挑戰。」

說到挑戰，瑪菲司也分享今年的各項新計畫，除了4月底將受Karl Lagerfeld品牌邀請，飛往紐約參與有「時尚圈奧斯卡」之稱的Met Gala時尚界年度盛會，也會有新的音樂作品發行，更將首度挑戰台語歌曲，瑪菲司笑說：「相較突破業績目標，唱台語歌對我來說反而是最困難的挑戰！」