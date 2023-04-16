台9線蘇花公路159.3公里處大清水明隧道今年1月遭邊坡大規模坍方土石壓毀，公路總局持續隧道重建工程，本月18日起自下月15日止，每天上午8時至下午6時止，該路段採單線雙向機動管制，假日不管制；圖為鋼棚架防護設施完工前拍攝。（羅亦晽攝）

台9線蘇花公路159.3公里處大清水明隧道，今年1月慘遭邊坡大規模坍方土石壓毀，雙線交通受阻，經公路總局搶通，目前正進行隧道重建工程，公路總局因應施工作業，本月18日起自下月15日止，每天上午8時至下午6時止，該路段採單線雙向機動管制，假日不管制。

蘇花公路大清水隧道上方邊坡在今年1月11日因地震及強降雨影響，大規模坍方，下方明隧道有25公尺遭大量土石壓毀，雙線交通受阻，經公路總局日夜搶修，同月15日搶通，以單線雙向機動管制，不過隧道混凝土和鋼構部分嚴重受損，工程人員持續進行災修工程，上月底完成預防小型落石的簡易鋼棚架防護設施，清明連假恢復正常通行。

隨鋼棚架完工後，公路總局將接續進行鋼構明隧道工程，預計今年10月底前完工，不過配合施工作業，本月18日起至5月15日止，每日上午8時至下午6時，從大清水管制站（158.2K）至錦文隧道南口（160.3K）將採取單線管制，假日不管制，請駕駛配合現場人員指揮依序通過。

公路總局呼籲，強降雨期間請用路人避免行駛山區公路；可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，務必留意公路交通相關資訊。