當前兩岸關係正升高對立與緊張的情勢，「美國因素」更是其中關鍵。中國文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民認為，美國過去在兩岸之間扮演平衡者角色，如今已轉為兩岸危機的促成者。

「美國霸權的衰退和墮落」研討會由民主文教基金會、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所、對外關係協會主辦，趙建民16日出席研討會時，做上述表示。

趙建民分析，當前美中台關係展現三個特性，第一是美國角色改變。他說明，美國聯手制中政策，使美國過去從兩岸平衡者角色，轉變為兩岸危機的促成者；例如，近期中共空軍、海軍越過海峽中線，都與台美關係有關。

第二，美中台三邊關係現在完全聚焦於軍事鬥爭，「非常不健康」。趙建民說，兩岸正進行軍備競賽，但「我們的國力與中國大陸怎麼從事軍備競賽？」他舉例，近期只要有美國訪客，第一個講的就是軍購，而兩岸政策現在只有軍事沒有其他內容，非常危險。

第三，全球化下，經濟在美中關係與兩岸關係扮演關鍵性角色，但奇怪的是，經濟因素在美中台關係中卻不受重視，包括美國尋求與中國脫鉤、我政府少提及兩岸經濟發展戰略；美國簽訂經濟架構協議中也沒有台灣，和我方談及的多與高科技有關。此外，大陸可能不願再繼續惠台，而仿效美國的「公平貿易」。

同場的前考試院長關中則表示，兩岸問題的癥結是美國在製造台海危機，目的在打壓大陸，阻止中國超越美國。然而，美國企圖製造台海危機來逼退中國是不可能的，因為對中國而言，台灣是國家主權和領土完整的問題，美國介入沒有正當性。如果美國介入台海戰爭，不但沒有勝算，而且付出的代價無法想像。

關中說，在兩岸關係上，改變現狀的是美國，因為美國背棄與中國建交的承諾，掏空「一中原則」，以「台灣關係法」取代美中關係的「三個公報」。但他指出，台灣問題並非無解，只要美國尊重「一中原則」、大陸堅持「和平統一」、台灣放棄「反中、抗中」；他也強調，「兩岸不合作，台海無和平；台海有戰爭，台灣被犧牲」。