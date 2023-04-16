副總統賴清德參選2024總統基層組織的「信賴台灣之友會」第二場今天在宜蘭成立，賴清德親自出席為幹部授旗。他強調，「台灣應該要選擇的路，是蔡英文總統的路」。台灣是印太地區非常關鍵的國家，呼籲大家要共同打拚，「為台灣、為世界共同打拚」。

賴清德今天上午出席「宜蘭縣信賴台灣之友會」成立大會，親自為幹部授旗、頒贈聘書及感謝狀，並高呼口號「2024團結一致」。

賴清德表示，大家在台灣這片土地上並肩作戰、共同打拚，國際社會肯定台灣，都認為台灣是世界上一股良善的正面力量。不論是我們出國，還是他們來到台灣，用行動支持台灣，都很稱讚台灣的民主自由，「可以從專制獨裁的黑暗時期，走到現在沒有流血，而且越走越穩」。

他以英國經濟學人、自由之家的評比為例表示，「國際肯定台灣的民主自由、經濟表現」，而這樣的表現除了有全國民眾打拚，最重要的就是「國家的方向正確」，才有辦法順利走到現在，我們絕對要繼續選擇對的道路，不能走向岔路。

賴清德強調，在蔡英文總統去國外訪問的同時，前總統馬英九也有中國行，剛好展現台灣兩條不同的路，他批評馬英九是走回過去，想要找回一個中國原則的一中框架，如果繼續走，未來是終極統一；蔡英文則是在民主的道路上，自信勇敢走向未來，「台灣應該要選擇的路，是蔡英文總統的路」。

他說，如果用民主、和平、繁榮這三項標準來看，只有走向國際和民主陣營，民主這條路才可以繼續深化；而用和平來說，和平不是靠接受「九二共識，一國兩制」，台灣人民也不接受表面的和平，犧牲主權、民主憲政體制屈從中國。

至於繁榮，賴清德指出，台灣過去對中國社會穩定經濟發展，貢獻很大，但可惜中國沒有珍惜台灣的善意，現在中國的經濟和過去沒辦法比，現在印太地區才是台商最主要投資的地方，「我們沒有放棄任何市場，但不是把全部雞蛋放在中國，我們應該要讓台灣的企業，有機會立足台灣、布局全球、行銷全世界。」

賴清德表示，所以用民主、和平、經濟繁榮的角度來說，「台灣最好的路，就是繼續在民主的道路上壯大民主台灣」。台灣是印太地區非常關鍵的國家，台灣的成功、失敗，深深影響到印太地區的和平，以及世界的永續發展，大家要共同打拚，為台灣、為世界共同打拚。

賴清德也提到在未來一定會推動均衡發展，在行政院設立專案辦公室，深化中央和地方合作。他強調，「地方如果沒有中央幫忙，中央如果沒和地方合作，問題永遠沒辦法解決」，所以解決地方問題，運用地方創生制度，讓年輕人創業、支持在地產業，創造就業機會，讓台灣各地都可以安居，人人都可以樂業。

他說，過去他擔任國大、立委、台南市長到行政院長，以及現在的副總統，擁有中央和地方經驗，希望和大家一起打拚，守護台灣、促進台灣的民主和平發展，讓後代子孫都可以在這片土地安居樂業。