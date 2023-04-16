新北市三重區長壽街昨(15日)凌晨1時許，在一處套房發現1名女性遺體，三重警方獲報後立即派員前往採證，發現該女子為日前逃逸的女印尼籍移工29歲莉姓女子，她全身赤裸趴臥陳屍在床，身上無明顯外傷，詳細事發情形仍待調查。