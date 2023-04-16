三重命案！逃逸女移工全裸無外傷陳屍房內 警方調查中 13:122023/04/16 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北三重區15日凌晨發生命案，印尼籍女移工被發現陳屍在房內。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區長壽街昨(15日)凌晨1時許，在一處套房發現1名女性遺體，三重警方獲報後立即派員前往採證，發現該女子為日前逃逸的女印尼籍移工29歲莉姓女子，她全身赤裸趴臥陳屍在床，身上無明顯外傷，詳細事發情形仍待調查。 惜食！ 新北首屆滿漢全「惜」料理甄選活動開跑 十三行開館20週年 新北考古生活節重現疫前跨國交流盛景 落實救災演習 朱惕之赴三重區視察防汛工作 #新北 #三重 #死亡 #外籍勞工 #逃逸勞工 也許您會感興趣 推薦閱讀 iPhone突跳1通知 妹子驚呼「離死亡不遠？」 真相曝光 14:182023/04/14 生活 數位導師AI分析教學 新北與威盛電子簽訂MOU 13:482023/04/14 生活 「新北電競爭霸戰」熱血開戰 總獎金達15萬元 12:272023/04/14 科技 綠島機車車禍1男頭部重創死亡 未戴這物是主因 11:542023/04/16 社會 新北推智慧車格 停車日周轉率增到近6次 13:182023/04/14 生活 新莊「打詐里長隊」成立 阻詐觸角深入到鄰里每個角落 15:552023/04/15 社會 2023新北市客家桐花祭開跑 7條路線賞花踏青吃美食 17:592023/04/15 生活 AIT處長孫曉雅夫婿來台逛林家花園 侯友宜邀多來新北 11:222023/04/14 政治 矽谷高管當街被刺死 好友竟是兇手？舊金山警方爆內幕 16:232023/04/14 財經 五泰輕軌可行性研究核定 侯友宜：推動北台灣向前進 17:472023/04/14 政治 大量解僱製造業最多 整體93.9％勞工後續再就業 23:162023/04/14 財經 侯友宜表態了！回嘉中母校高喊「勇往直前、捨我其誰」 12:092023/04/15 政治 板橋油庫口都更案 新北住都委任全案管理 12:112023/04/15 生活 談國民黨徵召人選 侯友宜：團隊一起跑更遠 09:522023/04/16 政治 首都圈市長們領跑 新北鐵道馬拉松吸1157隊競逐 10:472023/04/16 體育 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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