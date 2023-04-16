旱災中央災害應變中心13日起，將包括新竹、台中與北彰化地區水情燈號，轉為減壓供水的黃燈，減壓時段從每天晚間10點至隔天清晨6點，共計8小時。台水公司第十一區管理處表示，北彰化供水主要來自台中，儘管嘉興應急淨水場已改善不少水壓不足情形，但仍提醒民眾節約用水。

彰化縣每天供水量約42萬餘噸，其中北彰有13.5萬噸，不過因為北彰並沒有自有水源，因此有8萬來自台中，因此若遇到天災或管線維修，北彰化的民眾就須配合減壓甚至停水，特別是早年乾旱嚴重時，都必須「停二供五」輪流分區供水。

而今年因水情不佳，彰化日前才將水情燈號，轉為減壓供水的黃燈，包括機關、國營事業等噴水池，還有像是澆灌、沖洗外牆、水溝等非急需或非必要用水，都需必須停止。

台水也說，為解決彰化供水問題，除了烏溪開鑿伏流水外，在芬園鄉設置嘉興淨水場，在今年春節前已每天供水3萬噸，減低來自台中供水的壓力，未來鳥嘴潭人工湖完工以後，將供應彰化每天21萬公噸水源，可望改善北彰化缺水窘境。

彰化縣王惠美縣長也說，因應水情燈號轉換，北彰化地區包括彰化市、和美鎮、伸港鄉及線西鄉都受影響，雖對民生影響不大，但依氣象局資料尚未看到明顯降雨的跡象， 因此呼籲所有鄉親仍需共體時艱，從日常生活落實節約用水，節今日之水，解明日之渴，共同珍惜水資源。