夏天是腸病毒的流行季節，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，兒科急診最近有幾名孩童出現喉嚨紅、水泡及嘔吐症狀，一開始診斷都是其他疾病，後來才確定是腸病毒，他說台灣現階段有3大不利因素，包括5歲以下幼兒免疫系統沒有腸病毒感染記憶、解封後衛生習慣鬆懈、缺水危機導致無法確實洗手，「完美風暴隱然逐漸形成，5、6月是腸病毒高峰期，將迎戰腸病毒大軍。」

謝宗學今（16）日於個人臉書粉專指出，最近白天高溫都超過30度以上，炎熱天氣即將到來，也代表腸病毒會更活躍。他分享最近兒科急診室的狀況，有一名幼兒第一天到急診看喉嚨有發紅，隔天再回診喉嚨出現水泡，診斷是化膿性扁桃腺炎，再隔一天又變成腸病毒；另一名孩子是嘔吐，以為腸胃炎，隔天發現食慾下降，再回診查看喉嚨出現水泡和潰瘍，也是感染腸病毒。

謝宗學表示，不少病人初步診斷是其他其疾病，最終確定都是腸病毒，雖然目前腸病毒佔兒科急診來診比例不高，但上升曲線明顯。

謝宗學點出3大不利因素，包括受新冠肺炎影響，民眾高度防疫3年，絕大多數5歲以下的幼兒，免疫系統內沒有腸病毒感染的記憶；解封第一年，許多人的衛生習慣鬆懈，腸病毒傳染途徑通暢；炎熱天氣加上缺水危機，若開始限水導致無法確實洗手，腸病毒傳播將更為猖獗。

謝宗學說，幼兒沒有腸病毒感染記憶和民眾衛生習慣鬆懈是已經確定，南部面臨缺水危機、中部開始有供水壓力，只剩北部還有餘裕，完美風暴隱然成形。3、4月只是腸病毒疫情的初階段，5、6月才是高峰，他已交代其他兒科急診醫師，要非常注意腸病毒診斷和重症前驅症狀，「期望可以在最充分的準備下，迎戰腸病毒大軍。」