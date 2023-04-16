民以食為天，想要認識一個城市的特色，最好的方式就是從「吃」開始，桃園市有許多客家族群，客家文化及美食成為在地特色，市府客家事務局輔導在地客家美食餐廳，也讓更多饕客按圖索驥，打造出「尋客」桃園美食一站擁有網站，主題式導覽客家菜故事及13區客家美食餐廳，另有名人走訪及主打餐廳等介紹，邀請更多民眾走一趟桃園客庄美食尋旅。

客家局表示，桃園作為客家第一庄，文化傳承最重要的基底就是飲食文化，去年起主動尋訪桃園各區客家餐廳並積極輔導，協助餐廳門面改善、提升餐飲品質及服務量能等，並打造出「尋客」網站協助行銷，介紹66家客家美食餐廳，今年也訂下再新增20家的目標，期盼整體提升桃園客家美食餐廳水準。

尋客網站除介紹各區餐廳外，也用文字、圖片介紹客家菜故事，包含菜餚文化、米食文化及醃製文化，客家飲食講求吃鮮、吃飽、吃巧及吃香，例如吃香就是客家的爆炒香料、醃製醬料，都能讓客家菜餚有獨特的甘醇香，像是客家小炒、紅槽肉、客家酸菜鴨等，都是一道道獨特的客家美食。

另外，網站中的美食指南，可依照行政區、美食類型及消費區間等按圖索驥，期盼民眾走訪感受各家餐廳廚師的精湛手藝及熱情好客，不論是大宴或小酌、家庭或親朋好友聚餐，都能感受桃園客庄的好味道。