Selina（任家萱）認愛圈外小7歲男友「小徐」後，於上月13日宣布懷孕12周的消息，日前也舉辦「小腰果」的性別揭曉派對，開心公布肚中孩子是男寶寶，如今她透露，自從懷孕之後飲食與個性大變，因此時常讓男友受委屈，直到有次男友忍不住情緒爆發後，Selina才意識到自己忽略了對方的感受。

Selina近日在Podcast節目《迎任而解》中坦言，與男友有些不愉快，因為自己懷孕後體質改變，情緒也變得很躁，只要有一點不順眼就會發火，而男友也很心疼她，所以不讓她做任何家事，不過因懷孕嗅覺變得敏感的她，每當男友吃完重口味的食物想靠到身邊時，她就會嫌棄對方臭，讓男友很是挫敗。

然而，某天晚上忍耐到極致的男友向Selina抱怨「我很委屈」並提到自己常被無視心情大受打擊「你都很久沒有關心我了，也不跟我撒嬌了，也不抱抱了」，這時Selina才驚覺自己忽略了最親密的枕邊人，於是隔天一早立刻對男友撒嬌，才解開彼此的心結，但她強調未來生活重心都會在孩子身上，希望男友能盡快適應生活上的改變，成為她並肩作戰的戰友。

事實上，Selina日前宣布胎兒性別時開心寫下：「謝謝你是男生，這世界上又多了一位，能守護女生的小勇士。謝謝腰果你選擇了我們，媽媽會努力，呵護你的靈魂，珍惜你的獨特，陪你健康快樂長大！」她也透露，自從知道寶寶性別後，發現肚子形狀逐漸改變，讓她直呼「都市傳說是真的」。