新北市今年有15所學校響應台灣大學主辦的「國際學伴計畫（ICL）」，三峽、鶯歌的安溪國中、尖山國中、中湖國小近期與來自英國、日本、印尼等國家學伴見面，全英導覽家鄉文化。（新北市教育局提供）

各級學校都在倡導雙語政策，新北市今年有15所學校響應台灣大學主辦的「國際學伴計畫（ICL）」，藉由媒合國內外籍大學生和國中小生成為大小學伴，進行10次全英視訊交流，三峽、鶯歌的安溪國中、尖山國中、中湖國小近期與來自英國、日本、印尼等國家學伴見面，全英導覽家鄉文化，搭建起最棒的外交平台。

新北市教育局長張明文表示，感謝台大計畫團隊的支持，外籍大學生會定期視訊，與轄內國中小生交流，除了可以強化學生的應用英文能力，還能讓促進雙方了解彼此家鄉的多元文化，拓展國際視野，盼學生從交流活動中，培養全球素養。

安溪國中校長池旭臺表示，校內學生平時少有機會開口說英文，透過定期的交流計畫，學生能逐步練習開口說英文，也能將三峽、鶯歌等在地文化介紹給外籍學伴了解，也藉此認識其他國家文化禮節。

其中，安溪國中705班學生阮莉恩表示，在交流活動中，她與外籍學伴一起體驗中國傳統文化手工藝「中國結」，除了能增進英文口說和英聽外，也能結交新朋友，而來自英國的學生Abbie Mochrie在品嚐在地學生親手做的麥香紅茶和手工餅乾後，嘆為觀止，實地走訪三峽老街、清水祖師爺廟，也令他感覺相當充實。

中湖國小則安排「捏陶趣」藝術體驗課程，學生與外籍大學生一起捏陶暢聊，雖然部分學生剛開始有點緊張，但都慢慢克服跟外國人對話的恐懼；尖山國中利用午餐時間介紹鶯歌在地美食「阿婆壽司」，並安排校內10位學生一起前往鶯歌陶博館，為外籍生分組導覽。

教育局表示，藉由大小國際學伴相見歡，定期視訊互動和雙向交流，讓學生有國際交流的機會，拓展全新視野，也能建立起跨國友誼，非常有意義。