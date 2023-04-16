今年起《民法》成年年齡從20歲下修至18歲，高中成年學生在校學習否可完全自主決定，引發爭論。教育部3月16日已修改「高級中等學校課業輔導實施要點」並實施，高中成年學生要不要參加第八節課或寒輔、暑輔，學生自己決定就可，不用家長同意書。另高中成年學生若犯錯被記過，學校仍應通知家長。

成年年齡下降，許多高中將出現成年學生。台灣青年民主協會要求教育部盤點各項法規可能遇到的「年齡矛盾」，除了修正規定，也應發函學校，成年年齡下修後，哪些部分是仍要家長同意、哪些部分可由學生獨立完成，以避免成年學生主張自身權利可能與學校間的衝突。

對於第八節課或寒、暑假輔導課，教育部近日修改「高級中等學校課業輔導實施要點」，學校公告課業輔導實施計畫後，應檢附課業輔導實施計畫及家長同意書，通知學生家長，徵詢學生參加之意願；學生已成年者，前項家長同意書應改為學生同意書，徵詢其參加之意願，並知會家長。

教育部指出，高中辦理課業輔導事項，原則是由學生自由參加、未經學生及家長同意不得先行收費、不得提前講授課程進度、辦理時間（節數）應符合相關規定，收費及其支用應符合相關規定等面向。

至於成年高中生犯錯被記過，學校是不是就不用通知家長？教育部表示，即使學生已成年，學校仍需與其父母或監護人共同輔導其自治自律與反省能力，因此就算是成年學生的獎懲事件還是應該要通知家長。

全國中小學校長協會秘書長、新北市新莊高中校長謝金城說，現在教育政策愈來愈強調讓學生自主學習，老師擔心動輒得咎，因此不太敢鞭策學生。他觀察到，能自主學習的學生是少數，現在高中生的學習動機不斷減弱，第八節課常開不成課。

謝金城進一步指出：「如果孩子成年，家長就什麼事都不能過問，這還是家庭嗎？」高中成年學生，經濟上還是要依賴家長，他認為教育政策應該是要在維持家庭和樂的前提下讓小孩自主學習，應避免撕裂親子間的關係。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原則說，許多高中生雖已達到成年的18歲，但畢竟他們還是學生，家長有照顧他們的責任。站在家長立場，高中成年學生和其他未成年學生一樣，要不要參加第八節課或寒暑輔，沒必要有特別規定。

蕭東原指出，教育部很矛盾，讓高中成年學生可以自主決定要不要參加第八節課，但若是犯錯被記過，又要學校通知家長，標準不一致。他們主張，成年學生在學校的狀況都應讓家長知道。