中信兄弟蘇緯達去年9月底在練球時不慎造成右腳掌骨折，之後動刀也導致球季提前報銷。經過3個多月的復健，蘇緯達在今年3月中重回球場，15日被放進註冊名單，球隊16日賽前經過評估後決定先隨隊、不拉上一軍。
蘇緯達在去年9月21日對樂天桃猿賽前做操時不慎踩到東西，導致右腳掌骨折，球季提前報銷，「這是我打球以來最嚴重的傷勢，第一次開刀，很嚴重，斷掉加粉碎，復健3個多月才開始慢慢練習到現在。」
得知受傷當下蘇緯達感到十分錯愕，「真的很想要哭。因為本來還很興奮球隊要準備打季後賽，想要拚一下季後賽名單，結果錯失機會。」缺陣近半年終於回到球場實戰，蘇緯達坦言首度對外賽隊比賽感覺有些陌生，「前幾個打席節奏都有點跟不上，只能靠自己經驗去克服、找回比賽感覺。」
經歷這次受傷，蘇緯達更注重身體強度，特別著重在下盤部分，但不會在意受傷的部位，「把自己身體練強一點，自然會有表現，也會吸引教練目光。」
兄弟今年因為主戰一壘手許基宏受傷，一壘開放競爭，張志豪、周思齊、陳子豪、林書逸、曾頌恩等外野手也都進到內野卡位，對此蘇緯達也正面看待隊內良性競爭，「這都是好事，也是讓自己進步的動力。」
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