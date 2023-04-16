2023白沙屯媽祖新歌(粉紅超跑)主唱:林姍 詞曲:石國人

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，是全國重要宗教盛事，今年進香人數破11.3萬人，創下歷史新高，而由歌手林姍主唱的「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香新歌，短短2個月在白沙屯媽祖網路電視台的YouTube頻道，累計110多萬人觀看，被信徒們封為最夯的「戰歌」、「神曲」，廣受信徒喜愛。

義工組織白沙屯媽祖網路電視台，長期積極推廣白沙屯媽祖婆文化，為了讓更多人感受到媽祖的慈悲與撼動人心的力量，台長駱調彬2年前開始舉辦「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，吸引來自各地熱愛媽祖的信眾，用歌聲來表達對媽祖的愛，歌唱大賽廣受信徒青睞。

林姍主唱的粉紅超跑這首白沙屯媽祖歌曲被信徒封為「神曲」、「戰歌」。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

第2屆我愛白沙屯媽祖歌曲大賽，因為疫情影響順延1年，歌曲比賽昨天15日順利落幕。駱調彬說，参賽者演唱質感比第1屆高、参加競賽的南至屏東，高雄，北至基隆台北、幾乎每個縣市都有人報名，可見大家有多喜愛白沙屯媽祖這個信仰，競賽最後得獎名單將在18日公布。

從2007年由駱調彬創作寫出白沙屯媽祖第1首專屬的歌曲，至今歌詞中有寫到白沙屯媽祖的歌曲累計已經超過10首，也是台灣媽祖信仰中擁有最多專屬於歌曲的媽祖，今年白沙屯媽祖進香活動全程9天行腳中，最熱門、最夯的是什麼？莫過於由林姍主唱的粉紅超跑這首白沙屯媽祖的歌曲，而林姍及前4首作曲及演唱者，也都來參加歌曲比賽的評審工作。

駱調彬表示，林姍主唱的粉紅超跑這首白沙屯媽祖的歌曲，短短2個月時間，在白沙屯媽祖網路電視台的YouTube頻道累積超過110萬人次點閱，可說是今年最受歡迎的選項之一，「粉紅超跑」這首歌曲更被信徒定義為白沙屯媽祖進香的「戰歌」、「神曲」，曲風輕快活潑，在信徒隨媽祖趕路時聽到這首歌，更是貼切有精神、有活力。