最近在電影《吸血鬼特助：雷菲爾》把吸血鬼男爵「德古拉」演得活靈活現的尼可拉斯凱吉，先前在報導中表示自己很享受演出這個角色。事實上，這不是奧斯卡影帝凱吉第一次演出吸血鬼，尼可拉斯凱吉在1989年的電影《吸血鬼之吻》當中也是演出了一位類似的角色，只不過在《吸血鬼特助：雷菲爾》他是咬人的那位；在《吸血鬼之吻》裡面，他是被咬的那位。

在《吸血鬼特助：雷菲爾》中，飾演特助的尼可拉斯霍特也有許多吃蟲的鏡頭，但這些蟲多半都是特效以及好吃的焦糖所製成的。《吸血鬼之吻》中的尼可拉斯凱吉就沒有這麼幸運了，當時的導演為了讓觀眾感同身受並感到頭皮發麻，希望凱吉可以吞下真正的蟑螂，根據凱吉的說法：「事實上我吃了兩次，因為我被導演整了」

尼可拉斯凱吉表示，他不是不能理解導演的想法，畢竟這是很商業的考量。話鋒一轉，凱吉幽默的開始闡述他對吃蟲的想法：「要是全世界的人都不怕蟲，糧食危機就解決啦！」