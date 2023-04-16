《做工的人 電影版》票房突破3000萬持續熱映中，日前飾演男主角「阿祈」的李銘順，與演出他太太「美鳳」的曾珮瑜，兩人接受訪問時聊到婚姻話題，目前依舊單身的曾珮瑜，表示自己會一輩子不婚不生，對這件事態度「很硬」，問她若遇到像李銘順這樣的滿分好老公，是否多少會心動？

沒想到曾珮瑜依舊沒鬆口，她說：「婚姻這種東西，因為我知道我自己不適合，不是說我很排斥還是怎麼樣，就是我覺得我不適合這樣的生活。」眼看曾珮瑜這麼鐵齒，不禁讓李銘順說：「所以妳是說在一起為伴OK，只是不結婚，但我跟妳講，話不要說得太早，我的老婆就是這樣子被我影響的！我的老婆以前就是對婚姻完全就是害怕，就是有一點沒有信心，結果被我經過一輪的哈！哈！哈！就決定結婚啦！」

兩人聊到電影版角色年輕11歲，曾珮瑜表示跳脫婚後歐巴桑的她，婚前可是穿著漂亮、表情柔和的櫃姐，可愛的她立刻好奇問李銘順：「《做工的人》如果娶到像美鳳這種老婆，真的是很驕傲吧！對不對？」她活靈活現的精湛演技，讓大家幾乎把她與戲裡連珠砲的美鳳劃上等號，聽到這樣說法，曾珮瑜帶點賣關子的語氣，表示電影版「一山還比一山高」：「期待大家進戲院看看昌嫂（苗可麗飾）的更上層樓的功力！」