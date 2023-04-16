李聖經在演出《原來這就是愛啊》後體重達到歷史新低。（Disney＋提供）

金英光自曝演出《原來這就是愛啊》後變得更自閉了。（Disney＋提供）

韓劇《原來這就是愛啊》日前在Disney＋播出完結篇，金英光、李聖經在戲裡大談虐戀，猶如真實戀人般的好默契，加上多組相當「登對」的情侶畫報，以及宣傳時多個親密的互動，也讓外界很好奇是不是假戲真做，就連導演李光英都感受到2人間不尋常的愛意，對此，李聖經做出了解釋，她先是不忘感謝導演拍出了讓觀眾感受到他們有在戀愛的好作品，「演員們也因為那樣的稱讚獲得力量，所以拍得更好」。

金英光、李聖經10日一早接受亞太媒體線上聯訪後，下午再接受多家韓媒專訪，中間休息時間，2人也不忘在IG合體開直播與粉絲互動，超甜的互動也掀起熱議，除了一起比手掌大小外，李聖經還作勢掐金英光的脖子，還不忘幫忙解釋，因為凌晨就起來拍攝新劇，所以看起來很累，請大家諒解，「我是不管做什麼都是很有精神的E（外向），這位是I（內向）的關係，請大家不要誤會」，看到有粉絲留言表示下次2人不要再拍這麼虐的故事了，金英光則回「我也這麼希望」。

緋聞傳得沸沸揚揚，2人接受專訪時，李聖經說：「導演曾表示在剪輯前2集時，便覺得我們的眼神很可疑，但因為她是看著冬辰跟宇宙（角色名），不是我們本來的模樣，可能就有了那樣的感受。」金英光被問到日前一起和李聖經拍攝的人生四格拍貼機照，在網路上引起不少話題，他依舊強調只是在打戲，「當初是想要感謝觀眾對我們作品喜愛，抱持著『這是我們準備的禮物』才上傳的，不知道會有這麼大的迴響」。

2人從模特兒時期就已是認識，是10年以上的好友，不過劇中冬辰（金英光飾）是宇宙（李聖經飾）復仇對象的兒子，因此拍攝前期，金英光在片場都會故意躲避著李聖經，裝作不認識，好讓自己能夠更進入角色狀態中，而被問及拍攝該劇前後的變化時，金英光透露「我好像逐漸被冬辰同化，覺得自己愈來愈寡言，想說的話也不會直接說出來，就像冬辰一樣忍著」，李聖經在前期也為了摸索角色，不僅睡不好也吃不好，「因為很難控制情緒，我甚至到達有史以來最輕的體重」。