名人堂投手麥達克斯（Greg Maddux）最近在美媒ESPN的廣播節目稱讚大谷翔平，麥達克斯說：「大谷是當今前兩名或前三名的投手，同時是前兩名或前三名的重砲打者，我們從來沒見過這樣的球員，而且他的比賽非常有趣。你可以看他前一晚投出無失分比賽，下一場就轟出全壘打。看到他在兩方面都具有統治力真的很特別。」

美媒一般評價大谷翔平在打擊線上的實力等於國聯MVP打者弗里曼（Freddie Freeman），在投手丘上等於明星左投羅棟（Carlos Rodon）。麥達克斯覺得大谷不僅可以在投打兩方面比肩這兩人，甚至還能相比「三振王」萊恩（Nolan Ryan）、全壘打王邦茲（Barry Bonds）。

身為1990年代最偉大投手之一，麥達克斯生涯有4座國聯賽揚獎、4次防禦率王、18次金手套。麥達克斯說：「大谷讓人想起萊恩，以及恐怖的邦茲，他是這兩人的結合，他有很強的投球能力，還可以從任何人手裡轟出全壘打。我想除了他還有貝比魯斯（Babe Ruth），此外就沒人做到了。」

大谷翔平2022年在美聯賽揚獎票選高居第4，勝場貢獻（WAR）實際上還超越全票獲獎的韋蘭德（Justin Verlander），他只差一點分數就成為前3名（入圍者）。大谷還在美聯MVP票選僅次於改寫全壘打紀錄的賈吉（Aaron Judge），單季同時高票擠進兩份榜單，所以麥達克斯給予「大谷投打都是聯盟前3名」的評價。