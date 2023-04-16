沙烏地阿拉伯調漲5月銷往亞洲原油官價及石油輸出國組織(OPEC+)採取減產保價策略影響，國際油價持穩上漲；中油宣布，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元及2.4元後，17日凌晨零時起汽油調漲0.3元，柴油則調降0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.25美元，新臺幣兌美元匯率升值0.008元，國內油價依公式計算漲幅1.16%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及2.2元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.8元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

最終，汽、柴油各共吸收1.2元及2.4元，國內汽油實際價格每公升調漲0.3元、柴油實際調降0.2元。累計112年至3月底止，中油共吸收約25.94億元。