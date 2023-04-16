中信兄弟因洋投象魔力手肘突然出狀況，先發投手出現空缺，好在本土投手鄭浩均、余謙頂替上來，至於象魔力接下來去向及吳哲源談薪狀況，將在本週會有明確答案，球團屆時將會對外說明。

兄弟開季狀況不理想，打擊不連貫，前6戰僅拿下1勝，洋投又突然出狀況，目前一軍僅有德保拉1名洋投，泰樂下二軍調整最快18日可回一軍，但前次二軍出賽僅投1.1局就狂失8分（6責失）。

接下來兄弟單週將面臨5場比賽挑戰，除了現有的德保拉、鄭浩均、吳哲源、余謙，勢必還需要1位先發投手，總教練林威助表示，泰樂或鄭凱文都是可能的人選，但泰樂上一場二軍出賽沒有投得很好，還需要與投手教練討論後才能做決定。

目前一軍3位本土先發投手表現不俗，若無意外仍會繼續留在輪值中，「助總」表示，「美美」鄭浩均上一場比賽中有反應手有緊繃的情況，但隔天已恢復正常，檢查也無大礙，就看下一次牛棚後狀況而定。