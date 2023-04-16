男性年過40歲之後，會面對更年期與性功能下降等問題，光雄長安醫院泌尿科主治醫師李彥羲認為，這是因為男性體內的睪固酮（男性賀爾蒙）與游離睪固酮減少，可以透過抽血檢查，有患者因此改善精神狀況與恢復雄風。

李彥羲指出，男性從40至70歲都有可能出現更年期，但男性不像女性有明顯的停經為依據，須透過睪固酮檢測才能確定是否為更年期。

有一名50歲左右的旅行社司機先生，工作需要保持長時間的精神專注，在門診長期接受長效型的賀爾蒙治療，大約3個月回診一次。經過治療，他恢復精神，也減輕平日的容易疲倦、無法專注情形，行車更加安全。

另一例子是60歲的銀髮族，平常已經有在服用「不舉」的藥物，但還是覺得效果不滿意，經檢測睪固酮偏低，開始賀爾蒙補充治療後，勃起功能與「精力」都有獲得改善。

醫師表示，男性要檢驗更年期，徵狀包含感到沒有元氣、性慾降低、體力變差或耐受度下降、身高變矮、覺得生活沒有樂趣、覺得悲傷或沮喪、勃起功能變得較不堅挺、運動能力變差、在晚餐後打瞌睡，有工作表現不佳的現象。民眾如果有符合上述3個以上的症狀，就有可能罹患睪固酮低下症，建議民眾抽血檢驗。

其次，更年期的危險因子包含生活壓力、吸菸、酗酒、熬夜、肥胖與心血管疾病、糖尿病等也都有關。

醫師呼籲，男性要抗老，屬於醫師範圍的包含藥物治療與身體疾病控制，民眾則可以從改變生活方式、減重、吃粗糙飲食，自行改善體質，讓身體活化。醫師也建議民眾多運動，多練肌肉，少一些脂肪，可以讓體態看起來更輕盈與健康。