八大綜合台《WTO姐妹會》討論「對各國的旅客印象」，主持人郭彥均分享在廣東搭乘計程車，當時遇到看完演唱會的人潮，他一度招不到計程車，好不容易終於搭上車，因為行駛得很慢，車外就有好多人敲打車窗，「其中有人拍打了十幾分鐘，我想說算了看他要幹嘛，沒想到對方居然說：『你搭15分鐘很久了，該我搭了，下來！』」郭彥均說，當下他跟對方說自己的飯店還沒到，對方仍告訴他車子要輪流搭，令郭彥均超傻眼，至今印象深刻。

最新節目談論旅客印象，現場新住民點出台灣人愛拍照的習慣，也特別提醒到國外要注意；來自韓國的99表示：「韓國曾經發生影音創作者利用自己身分想在店家吃霸王餐，如果不給他吃，他就會惡剪店家很爛，使得店家因為輿論而倒閉的事情，因此到韓國餐廳拍攝前可能都要問一下店家的意見。」

來自泰國的惠穎也說：「在泰國是你拍的照片後面有我，如果我覺得不OK，我就可以去告你！」主持人莎莎也表示：「我覺得不要讓自己變奧客的方式就是要知道每個人、每個國家的文化，並且去尊重他們。」

大家也分享「出國最怕遇到哪一個國家的人？」來賓黃靖倫、賴薇如分別提到過往經歷；黃靖倫表示大陸旅客購買力驚人，出國時連要買伴手禮都會被他們掃光；相反的，法國Anna則透露法國人喜歡大陸旅客的購買力，直言表示：「我們出很多名牌，就需要他們來買！而且我們還會特別寫很多中文字，巴黎就超多地方沒有英文，只有中文。」

賴薇如也透露在韓國被韓國歐巴嚇壞的經歷，她說因為自己韓劇看太多，總覺得韓國男生就是文質彬彬，而且都有「紳士之手」，但有次去體驗韓國夜店文化時，沿路被韓國男生亂抓手，讓她很害怕。韓國新住民99開玩笑回應：「紳士之手應該都是韓劇裡藝人在做形象吧！」瞬間戳破眾人對韓劇粉紅泡泡幻想。