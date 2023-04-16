屏東九如鄉北玄宮第25屆「全國蘭花選美大賽」全場總冠軍16日在玄天上帝的指定下，由來自台中的「非洲豹紋蘭」連擲7聖筊拿下。（謝佳潾攝）

屏東九如鄉北玄宮第25屆「全國蘭花選美大賽」全場總冠軍16日在玄天上帝的指定下，由來自台中的「非洲豹紋蘭」連擲7聖筊拿下。（謝佳潾攝）

屏東九如鄉耆老村北玄宮舉辦第25屆「全國蘭花選美大賽」，7組分組冠軍日前揭曉，而全場總冠軍16日在玄天上帝的指定下，由來自台中的「非洲豹紋蘭」連擲7聖筊拿下，九如農會總幹事龔泰文指出，總冠軍的花朵大且數量比同一品系多出3成多，看起來非常茂盛，完全符合蘭展的整體展現。

據了解，北玄宮會辦蘭花比賽是為替玄天上帝祝壽，所以廟方會在玄天上帝萬壽日農曆三月初三前，舉辦全國蘭花選美大賽，讓千餘盆蘭花爭奇鬥豔，而賽事除分嘉德利亞蘭屬、蝴蝶蘭屬、仙履蘭屬、萬代蘭屬、石斛蘭屬、其他蘭屬以及台灣原生種等7組競賽外，最後還會選出全場總冠軍，且是由信徒向玄天上帝擲筊選出，連獲最多聖筊的蘭花即雀屏中選。

九如農會總幹事龔泰文指出，玄天上帝是世界級的評審，因為祂每年都會選出不一樣的蘭花屬，如同國際有水準的蘭花比賽一樣，一定會輪流讓每個屬都有機會獲獎，所以大家才會想推舉祂來當總主審，因為若是人為評選，幾乎都會選擇對自己有利的蘭花屬，導致出來的都是商業品種，但北玄宮選出來的不一樣，都是以稀有度、育種及栽培技術為主要考量，這樣的基層競賽才能促使蘭花產業進步。

北玄宮表示，今年的分組冠軍於日前揭曉，全場總幹軍則於今天出爐，由龔泰文代表擲筊，最後由來自台中陳武聰栽種的「非洲豹紋蘭」連擲7聖筊奪下總冠軍。

龔泰文說，今年有3組「非洲豹紋蘭」參加其他蘭屬比賽，由陳武聰栽種的這組，不僅花朵最大，花朵數量也比其他的多出3成，一般來說，1株約有18朵花，但他的多達20餘朵，看起來非常茂盛、強壯，完全符合蘭展的整體表現，而且這也是非洲豹紋蘭首次獲得全場總冠軍。

除有玄天上帝唯一指定的全場總冠軍外，信徒也會透過擲筊選出天上聖母獎、福德正神獎，前者由高雄楊政義栽種的台灣原生種鳳尾蘭連擲2聖筊拿下，後者則由高雄陳基和栽種的蝴蝶蘭PK擲筊勝出。

比賽結果出爐後，蘭花展也正式展開，北玄宮將1300盆蘭花展在廟方後面的廣場至23日，廟方說，以往蘭花展都吸引3萬人次前來觀賞，今年疫情解封可能會吸引更多人來賞花。