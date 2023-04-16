大陸民航部門16日上午9時30分起進行為時27分鐘的航太活動時間，劃設警示區管制飛航，桃園機場公司表示，航班大致運作正常，接近管制時間內的航班大都選擇提早降落或延後起飛，時差都在誤差範圍內。搭機旅客也覺得與以往一樣，未有感到不同。圖為桃園機場班機排隊上跑道起飛。（陳麒全攝）

大陸民航部門16日上午9時30分起進行為時27分鐘的航太活動時間，劃設警示區管制飛航，依照Flightradar24網站顯示，在管制時段內，該空域呈現淨空狀態。（截圖自Flightradar24）

大陸民航部門16日上午9時30分起進行為時27分鐘的航太活動時間，劃設警示區管制飛航，桃園機場公司表示，航班大致運作正常，接近管制時間內的航班大都選擇提早降落或延後起飛，時差都在誤差範圍內。搭機旅客也覺得與以往一樣，未有感到不同。

實際查閱桃園國際機場航空公司16日該管制時段前後的班機起降表，期間內共有11班起落架次，其中起飛班機有7架次，降落班機有4架次，在表定時間起飛或抵達時間對比在管制時段前後的實際時間，因航班目的地不同略有出入，但依據交通部民航局的國際航班與兩岸航班準點率計算方式，以飛機後推加15分鐘為基準，期間內班機的起降都在正常範圍，至於實際起降架次以交通部公布為準。

桃園國際機場多家航空公司表示，16日管制時段內的航班運作正常，改由替代航路飛航之航機平均較原航路多5到10分鐘，都是在準點率的正常誤差範圍。記者詢問出入境旅客也表示並沒有感覺有受到管制飛航影響，都是依照航空公司通知的時間抵達機場搭乘班機，與以往並沒有特別的不同。