大陸知名綜藝節目《乘風破浪》第四季（簡稱浪姐4）開錄，被列為參賽者的陳意涵近日前往大陸長沙錄製節目，粉絲們紛紛為她加油打氣。陳意涵也於今(16)日在社群平台上曬出幾張在長沙散心的照片，只見她竟然直接在路邊倒立，逗趣的行為也笑翻不少網友。

陳意涵曬出多張逛街照，只見她與背後寫上大大的「長沙」二字牆面合照，並直接在路邊倒立，她的頭與雙臂頂在地面上，支撐身體的重量，一雙纖細又修長的雙腿筆直身在空中，隨著她的動作使衣擺下滑露出小蠻腰，畫面相當逗趣。此外，她也曬出兩張與不同字體「長沙」二字照片，對著鏡頭燦爛甜笑，不難看出她非常喜歡此地。

陳意涵直接在路邊倒立。(圖/陳意涵 微博)

陳意涵於上月29日突然在微博上曬出搭飛機的自拍照，文中則寫下「喔耶」但事實上，未提到目的地，接著她就被網友目擊現身長沙機場，而照片中可見她被粉絲迎接，捧花燦笑的模樣看起來心情不錯。

而《乘風破浪》是一檔女團成長綜藝節目，主要召集30歲以上的女藝人通過訓練與考核，最終選出10位成員組成女團，而先前參加《乘風破浪》第三季的王心凌憑藉初舞台唱跳經典歌曲《愛你》勾起回憶殺並讓她再度翻紅，令大家相當期待第四季是否會有女星如王心凌一樣。