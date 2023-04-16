車尾掛「鐵罐塞手套」是做什麼？一名網友日前在路上遇到前車的車屁股掛著一個手套，裡面還塞著一只鐵罐，奇特的景象讓他忍不住拍照PO網，好奇有什麼特殊意義，結果釣出內行人解答，那鐵罐其實是水管膠，水電工必備，因為太臭所以被掛在車外。

原PO在臉書「路上觀察學院」發文，表示看過車尾掛胡迪、蜘蛛人、防靜電條，但車尾掛著塞了鐵罐的手套，是什麼意思？從原PO上傳的照片，只見銀色轎車的尾巴吊著一個棉紗工作手套，裡面塞著一個鐵罐，就這樣放在車外。

文一PO出後，許多內行網友說明，鐵罐是裝做水電用的PVC膠合劑，也就是水管膠，「放在車裡會揮發的，都是膠水的味道」、「水管膠底下漏了，用手套包住，如果放車上會有味道，選我正解」、「車主一定是水電工，那黃色滾邊手套是24兩厚的，防燙手」、「這是俗稱塑膠油，氣味屬於神經毒氣，放車內的話就是找死」、「看來是做水電的，這個超臭，醺到沒法開車啊」。

還有曾被水管膠的味道荼毒過的苦主留言：「看就知道是做水電的車，那罐是PVC管黏著劑，黏著劑會臭，被家人抗議才吊外面，水電工路過」、「我之前放車上還沒鎖好，整罐漏出來，隔天開車馬上體驗一次毒駕的感覺，自己開車自己暈車，下車直接吐爛。」