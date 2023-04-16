111年企業18年男女排球聯賽於3月27日已在台灣大學體育館圓滿落幕，活動賽事自111年10月15日起展開一連近6個月21周127場賽事(18周例行賽及3周總冠軍系列賽)，16日舉辦的年度頒獎典禮。

「TO THE TOP」登上顛峰是今年企業聯賽的主題，希望藉由此精神讓每個球員在體能及技術上發揮淋漓盡致，登上顛峰達到球不落地永不放棄的奮戰精神，表現排球最美好的一面，呈現在大眾面前。今年在男子組新增連莊排球隊使男子參賽隊伍達6隊，4循環60場賽事，女子維持5隊參賽，進行5循環50場賽程，每隊各出賽20場，全年度例行賽共計110場次。總冠軍賽系列進行17場，全年度共127場。

最後選出的年度最佳陣容及最佳自由球員(7人)如下：男子組Bryan、劉鴻杰、蔡沛彰、高偉誠、洪榮發、林謙、李佳軒；女子組Carla、蔡幼群、甘可慧、廖苡任、Bia、Aleoscar、林其蓉。年度得分王Bryan、得分后Carla。

企排18年聯賽也創造了數項新紀錄，分別是單場網路(YOUTUBE)點閱率達19402人、單場收視達0.31、單場年輕族群收視達0.79、單日購票入場最高6000餘人、設計搖滾區讓觀眾更接近選手等等，深受球迷喜愛，凸顯排球運動未來將是國人最喜愛的團體項目。

企排18年聯賽畫下句點，也將是19年企業聯賽的開始，中華排協將秉持成立企業聯賽初衷「搭建舞台、以賽代訓、發揮球技、創造就業」，繼續邁向更高更遠的排球領域，締造最佳的國際績效，讓台灣排球發光發熱。