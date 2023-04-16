據韓國聯合參謀本部（聯參）16日消息，一艘北韓警備艇15日上午11分許在追逐中國漁船的過程中越過韓半島西部海域白翎島東北方向的北方界線（NLL），韓軍就此進廣播警告和鳴槍射擊，將其驅逐回北方界線以北地區。在此過程中，韓國海軍巡邏艇與中國漁船相撞。

據悉，該北韓警備艇在追逐侵犯北方界線的中國漁船時越界，南韓海軍立即出動「虎頭海雕級」（PMK）巡邏艇按照作戰流程廣播警告和通信警告，但北韓未回應。因此海軍用機關炮射擊警告，將其驅逐回北方界線以北地區。雖然北韓艦艇返回，但在此過過程中，韓國艦艇與中國漁船相撞，部分海軍官兵輕度受傷。

據推測，當時北方界線能見度僅為100~200米，北韓艦艇或在追趕中國漁船的過程中越界。聯參表示，海軍巡邏艦在低能見度下緊急執行任務的過程中與中國漁船觸碰，但兩艘船都無安全問題，部分船員因受傷輕微接受治療。軍方正在密切關注敵軍動向，確保戒備態勢，以應對朝鮮各種挑釁可能性。