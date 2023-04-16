鼓鼓和宋芸樺在〈當我變成我們〉譜出揪心戀曲。（相信音樂提供）

鼓鼓和宋芸樺在〈當我變成我們〉譜出揪心戀曲。（相信音樂提供）

鼓鼓在〈當我變成我們〉飾演衝浪好手。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯第二波抒情情歌〈當我變成我們〉MV，由執導過多部經典電影、影視作品，破億票房導演陳玉珊執導，更邀請當年以《我的少女時代》入圍金馬奬女主角的宋芸樺出演，過去鼓鼓和女主角親密互動都會害羞不敢直視，這次鼓鼓在MV飾演衝浪好手，不僅脫了，而且還獻出螢幕初吻。

〈當我變成我們〉描寫十年情感的真摯歌曲，寫出對於歌迷、家人、朋友最長情告白感動人心，出動導演陳玉珊、新生代女神宋芸樺，兩位大咖助陣，讓首次演戲的鼓鼓倍感壓力，就怕拖累進度，鼓鼓說：「導演給我了電影看《熟男型不型》做功課，他應該想要叫我學男生很有自信的感覺，但現場碰到人時可能只剩六分力。」

為鼓鼓獻出第一次MV執導的陳玉珊導演則說：「鼓鼓擔心太多，感受到他很想把戲做好。而我在寫這個劇本的時候，心裡就想到要找一個特別厲害女演員幫忙，馬上想到宋芸樺。」這也是兩人繼《我的少女時代》後，相隔8年再次合作，她也直讚鼓鼓和宋芸樺很有CP感，也預告鼓鼓與平常暖男形象大不同，保證值得期待。

鼓鼓在MV中飾演衝浪好手，為了讓鏡頭補捉不同鏡位，鼓鼓衝了3個小時，彌補了製作期的衝浪癮，而真正難倒鼓鼓的是挑戰演技，而且還有兩個重頭戲-吻戲以及哭戲，鼓鼓感謝宋芸樺帶戲，讓他能很快進入狀況，親完害羞地說：「我還沒反應過來！」

雖然兩人吻得深情，但當天拍攝才12度，加上劇中設定季節為夏天，穿著短袖的兩人冷到發掉，宋芸樺說：「以前我對鼓鼓印象酷酷的、帥帥的，但今發現他很溫暖，當天拍攝真的很冷，每一次導演一喊卡，鼓鼓都遞暖暖包和外套給我。」經過這次合作，她深刻感受到鼓鼓溫暖形象。

此外，即將發行第三張《跳舞在米蘭》專輯的鼓鼓，也成為Spotify「男聲報到」的封面人物，大型帥照登上西門町6號出口的大型看板。〈當我變成我們〉導演戲劇版將於18日晚上 21：00首播，MV將於20日晚上21：00於相信音樂YouTube首播。