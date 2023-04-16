高捷（左）及蔡振南在《角頭》影集殺青酒上合唱〈空笑夢〉。（影一製作所提供）

高捷（左）及蔡振南在《角頭》影集殺青酒上合唱〈空笑夢〉。（林淑娟攝）

《角頭》影集舉辦殺青酒流水席。（影一製作所提供）

挾著《角頭》系列電影的威力，備受矚目的《角頭》影集經過138天的拍攝，已於日前順利殺青，15日晚間舉辦殺青酒流水席，劇中兩位重量級「大哥」、金曲歌王蔡振南（南哥）和高捷還上台合體高歌〈空笑夢 〉，主唱與27年前的MV男主角同台獻唱的夢幻組合讓台下尖叫聲不斷！超過20年沒發片也沒在這樣場合公開唱歌的南哥事後笑說：「我是被高捷騙上去的啦！」他也透露其實每年固定寫3首歌卻多年未發表，因為數位免費下載機制讓他覺得「很像被輪姦」。

《角頭》影集打出「全台最壞影集」名號，殺青酒也以local感十足的流水席形式進行，由高捷、蔡振南、喜翔、龍天翔、崔浩然等重量級大哥領軍，王識賢、夏靖庭、尹昭德、伊正、李銘忠、王自強、鄭人碩、黃騰浩、王陽明、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞、古斌、懷秋、曾珮瑜、陸明君、黃鐙輝、瑞瑪席丹、是元介、白吉勝、陳萬號、王宣、林真亦、瑭霏、孫國豪、草爺、隆宸翰、林道禹、潘俊佳、吳長愷、李泓霆、張曦帆、邱永騰等近40位演員一同開心出席，現場席開38桌，場面盛大熱鬧。

殺青酒現場除了辦桌菜，還請來電子花車助陣，高捷一時興起，拉著蔡振南上台演唱南哥的經典歌曲〈空笑夢〉，台下秒出現「粉絲海」圍著拍照、錄影留下歷史畫面。南哥笑說，高捷說要上去問有沒有〈空笑夢〉的譜，對方一說有，他就宣布要南哥唱，「他算是半騙啦！我半推半就，我知道他會拉我上去，我叫他先唱不要找我，我是有點擔心高音他唱不上去，所以幫忙唱。」南哥透露高捷超喜歡跟他合唱，「每次去北投唱那卡西聚會，他都會找我唱，我們30年交情了，從《悲情城市》到現在！今天唱的不是好不好，是唱氣氛，反正大家開心就好！出唱片不可能，這種的就OK！」

超過20年沒發片的南哥，再開金嗓為《角頭》影集獻唱的〈無償〉也在殺青酒首次曝光，南哥表示，這次是受到情同兄弟的監製張威縯「宏哥」邀請，才免費為影集獻唱，他力讚謝偉忠作詞、黃綻默作曲的〈無償〉寫得非常好又感人，是一首屬於靈魂的歌，直言20多年來僅曾經為曹瑞原執導的《斯卡羅》片尾曲〈風〉幫忙唱一小截，其他都不唱，且〈無償〉這首歌音域寬達16度，比他當年幫蘇芮創作的〈花若離枝〉13度還寬，「不敢說超越蘇芮，一般流行歌曲頂多13度，16度等於兩個8度！唱歌其實高音簡單、低音難唱，所以進錄音室時還升半Key」。

至於為何20多年不唱歌、沒發表新創作曲？南哥說，其實這幾年還是一直有繼續寫歌只是沒對外發表，「等到哪一天下載付費的觀念普遍了，可能會再發表，因為我好像一直在被輪姦，下載付費5塊、10塊都沒關係，但要尊重作者，免費下載那我幹嘛寫歌？所以這20年來都不發表，等到哪一天大家有下載付費的觀念時，我就唱」。

他2018年曾受邀參加大港開唱，和Frandé法蘭黛同台表演，但他解釋，那一次演出不太算數，因為那時是已經接案後才被告知要表演，而且海報都已經印了，演出時還重感冒，不過也很開心可以參與該場演出，還聽說是票賣最好的一次。