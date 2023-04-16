112 學年度四技二專統一入學測驗考試將在 4 月 29 日至 30 日登 場,臺北市高職學生家長會聯合會為即將應試的學生們在台北孔廟舉辦主題為統測壹壹貳、兔飛猛進考第一的「臺北市 高職應屆畢業生統測包高中祈福儀典活動」。

今日（16） 上午，臺北市高職學生家長會聯合會循援例在臺北孔廟, 為高三應試的學生舉辦盛大隆重的祈福儀式。本活動承辦負責人,臺北市高職學生家長會聯合會總召蔡巧貴副總會長表示,今年活動報名相當踴躍,去年因疫情改視訊但依然完成祈福,在把祈福品送至各校，去年報名150 位,今年特別增加到 300 位、仍幾乎秒殺。

臺北市教育局局長湯志民、臺北市高職學生家長會聯合會總 會長余茂隆及 25 所會員學校校長等貴賓依循古禮,在鐘鼓禮生奏樂 「鐘鼓齊鳴」後,與會貴賓入大成殿向孔子祈福上香,並且恭讀祝文向孔子稟告將舉行大學統測,懇請孔子庇佑考生們平常心應試、全力以赴。

臺北市高職學生家長會聯合會舉辦孔廟祈福 祝福考生兔飛猛進考第一（臺北市高職學生家長會聯合會 提供）

今年祈福活動,邀請大龍國小佾舞隊 「佾」脈相承 928 釋奠典禮 舞動儒風 86 載,讓孩子們更進一步認識孔廟特有的文化意涵。蔡巧貴總召表示這場活動整體策劃,就是希望考生們在參加臺北市孔廟舉辦的統測包高中祈福儀典文化祭活動後,都能獲得滿滿的智慧,在應考時順利考得滿意的成績,並且考上心目中理想的學校和科系。

「臺北市高職應屆畢業生統測包高中祈福儀典活動」流程於上午 9 時起,臺北市孔廟鐘鼓齊鳴,古禮祈福儀式開始,參加者 於禮門盥洗手,主辦單位備有:蘋果、鳳梨、橘子、白蘿蔔、芹菜等 各種好彩頭祈福品, 芹與勤同音,代表勤勉向學。

循禮制動線經櫺星門、儀門入大成殿,禮敬至聖先師孔子,齊念祝禱文敬稟孔子;再由禮生福贈考生「金榜題 名文具組」、象徵「夫子賜福」,考生至東廡、西廡禮敬先賢先儒,並 於儀門廊下祈願樹高掛祈願書籤,藉由莊嚴肅穆登科及第祝告儀式, 祈禱聖德庇佑。

主辦單位特別準備智慧金牛拔智慧筆,循以古貫今拔智慧毛古禮, 取其增添智慧、拔得頭籌的寓意,考生們觀禮後穿智慧門、拔智慧毛, 希望添好運、長智慧、金榜題名。 同時有書法老師在現場為參加者揮毫祈福卡,祈願考生心想事成、名登金榜。

臺北市高職學生家長會聯合會舉辦孔廟祈福 祝福考生兔飛猛進考第一（臺北市高職學生家長會聯合會 提供）

300名限量報名參加者領取號碼牌後,依序進入祈福儀式、智 慧金牛與智慧筆拔智慧毛、並可獲得限量個人專屬客製車票「追分成功」票卡、限量高考必中金粽子(粽狀元)、祈願書籤卡，祈願智慧開啟 (寫下希望考上之心願後掛上祈福卡祈望順利金榜題名)、領取祈願祝福餐盒、狀元門前留下祝福美照。