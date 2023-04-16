台灣大車隊與台灣計程車駕駛暖心協會今（16）日共同舉辦徒步環島活動起走儀式，暖心協會秘書長李永漢將徒步環島35天。導演吳念真也赴現場，呼籲社會大眾一同關注弱勢計程車司機。

暖心協會理事長李瓊淑曾擔任台灣大車隊總經理十餘年，在業界有「小辣椒」稱號，前年參與推動暖心協會成立並擔任理事長。李瓊淑表示，世界上每個先進都市，優質的計程車服務皆是不可或缺，不過，協會注意到台灣有愈來愈多計程車駕駛因家庭遭逢重大變故、或是健康因素導致生計受到影響，因此成立台灣第一個以照顧弱勢計程車司機為宗旨的NPO組織—台灣計程車駕駛暖心協會。

55688集團董事長林村田指出，台灣大車隊是全台灣最大的品牌計程車隊，現在旗下共有2萬3千名隊員，占全台灣計程車總量的四分之一。近20年的經營過程中，他親身接觸與觀察到這個產業中有很多孤苦無依、需要幫助的司機，2016年在林村田支援下，推動成立暖心協會的前身「暖心會」，2022年暖心會經內政部審核立案後成為「台灣計程車駕駛暖心協會」，相信未來暖心協會更能獲得司機群體，甚至社會大眾的信賴與認同。

導演吳念真表示，他很喜歡搭計程車時聽運將大哥說故事，長年也蒐集了許多故事，運將大哥更是激發他文字靈感的來源。這次聽到有20多年計程車司機背景的李永漢要為愛行走35天，以及全台這麼多的司機大哥願意為了幫助有需求的夥伴而站出來，讓他十分感動。此次希望藉由環島活動，讓更多民眾關注弱勢計程車司機。