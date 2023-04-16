中市74快速道路3車連環車禍 5人受傷送醫（警方提供）

中市74快速道路3車連環車禍 5人受傷送醫（警方提供）

中市74快速道路3車連環車禍 5人受傷送醫（警方提供）

中市74快速道路3車連環車禍 5人受傷送醫

台中市台74快速道路北屯路段今天上午傳出3車連環車禍，有5人受傷送醫，警方調查，呂男駕駛自小客車行經該處疑因變換車道不當，又壓到不明掉落物而失控，碰撞曾男駕駛的自小客車，由許男駕駛的後方來車再追撞，呂男、曾男及車內3乘客受傷送醫，許男酒測值超標，未受傷，至於肇因警方正進一步追查中。

台74號快速道路北屯路段由西屯區往太平區方向21.9K處，今天上午9時57分發生車禍，呂男駕駛自小客車行駛到該路段時，疑似變換車道不當，並壓到不明掉落物，導致行車失控，碰撞到曾男駕駛的自小客車，由許男駕駛的自小客車從後方撞上曾男車頭，共有5人送醫。

警方獲報抵達現場，3車均已移置路旁，警協助處理，於10時15分將車輛移至太原匝道下平面道，等候作後續處理，並未造成壅塞，全線交通恢復順暢。

警方進行酒測，呂、曾兩人並無酒精反應，許男酒測值0.30mg／l，已超標。送醫的5人包括呂男、曾男及車內3名乘客。

據了解，警方初步調查研判，肇因是呂行車變換車道不當，而許男酒測超標涉公共危險罪。該件車禍送醫5人均受輕傷，其中，呂男行走進急診室，外觀受挫擦傷，目前在醫院接受檢查中。

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