台南市警六分局金華所女警葉怡君。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

甫畢業分發到台南市警六分局金華所的女警葉怡君，15日第一天上班，當晚跟著學長姊執行取締酒駕勤務，勤務中見一名男子交通違規便上前盤查，赫見男子滿臉通紅、全身酒氣，經進行酒測，果然酒測值超標，訊後依涉公共危險罪移送偵辦。

111年度特考班畢業的葉怡君13日剛分發到台南市警察局第六分局金華派出所，昨天是她第一天上班，首班勤務就破獲刑案，讓老鳥們都不禁大讚，很棒！她透露，選擇從警是受到外公影響，因外公年輕時嚮往當警察，但當時家庭經濟不好，沒錢念高中，無法擠入警專窄門。

她說，從小的偶像就是外公，長大後也希望有朝一日能穿上警察制服，完成外公年輕的心願，從警為民服務。金華所同仁對於葉怡君的工作態度都讚譽有加，有員警說，一般認為新手往往「手氣旺」，但她不是手氣旺，主要是工作展現企圖心也很認真，指導她各項工作技巧，都很專心聆聽、筆記，「總之就是很有心啦！」

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