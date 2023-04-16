去年6月間，屏東洪姓男子在里港鄉台糖土庫加油站加完95無鉛汽油後，向工讀生表示忘了帶錢，並佯稱先用健保卡抵押，之後會再回來繳清316元的油錢，不料卻一去不復返，案經屏東地院審結後，依詐欺罪判洪拘役50天，得易科罰金，可上訴；換言之，洪得付5萬罰金才能免拘役，換算下來是當時油錢的158倍，得不償失。

判決書指出，去年6月9日晚間，洪姓男子騎車前往里港鄉台糖土庫加油站加油時，先是向工讀生說要加95無鉛汽油，結果等到工讀生加完油後，突然向對方說忘了帶錢，並表示要先用健保卡抵押，等到拿到錢後會馬上回來繳清316元的油錢。

洪男一講完後，馬上騎車離去，留下一臉錯愕又無奈的工讀生。工讀生遲遲等不到洪男回來還錢，憤而報警處理，而案經屏東地院審結後，法官認定洪犯詐欺取財罪，依法判處洪拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。

換言之，洪若想要免拘役，除上訴外就是易科罰金，而以1000元折算1天來算，洪需付5萬罰金，對比當初的316元油錢，足足高出158倍之多，非常得不償失。