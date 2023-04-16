「台灣第一名媛」孫芸芸的親姊姊孫瑩瑩，於2021年初宣布離婚，結束和小6歲的軍火商之子李仕凡（小Fer）的6年婚姻。所幸的是，她恢復單身後可說是狀態越來越年輕，在社群上曬出的照片相當凍齡，令人驚豔。最近，她曬出一張穿著休閒的辣照，能見到胸前大開露出超兇曲線，被不少網友力讚超性感。

孫瑩瑩近日在IG上傳一張自拍辣照，頭戴鴨舌帽搭配一頭披肩長髮，她身穿一件棕色開襟上衣，僅靠2只扣環固定衣服，巧妙的設計使這件衣服中門大開，也讓她渾圓胸形大方外露，而精緻白皙的臉龐則是絲毫看不出歲月的痕跡，相當凍齡。貼文一出，女星蕭亞軒立刻留言大讚火辣，其他網友則直呼她美到太犯規。

事實上，孫瑩瑩現年46歲，但外型仍相當亮麗青春，曾被日本媒體封為「奇蹟40歲美魔女」，她早年嫁給電腦工程師，生下一子，但婚姻維持了5年就告吹，43歲時她梅開二度嫁給家百億的軍火商之子李仕凡，兩人因聚少離多傳出婚變。對於和老公感情生變的報導，孫瑩瑩始終表態相信老公，卻在前年初無預警宣布：「2021我單身了，謝謝在我生命中出現過的人，我會勇敢的面對未來，新的一年，新的開始，祝福我」，證實兩人6年婚姻畫下句點