Kik' back, relax, and watch Yusei strike out NINE hitters 🔥 pic.twitter.com/WaOE2u70qq — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 15, 2023

坦帕灣光芒的「無敵星星」神力耗盡，開季13連勝之後，遭遇同區勁敵藍鳥卻吞下2連敗，再吞1敗就要被藍鳥橫掃了。藍鳥先發左投菊池雄星繳出6局失1分（挨陽春炮）、9次奪三振的勇猛表現，加上光芒牛棚車輪戰失利，終場藍鳥以5比2獲勝。

菊池雄星前一次先發被天使痛扁，4.1局失6分，還被自國同胞大谷翔平轟了兩分炮，但是藍鳥演出精彩大逆轉讓他逃過敗投。藍鳥捕手簡森（Danny Jansen）認為菊池給自己太大壓力，「沒人像他有那麼高的自我要求，看得出他季外和春訓拚命苦練，現在開季不久他就渾身是勁了。」簡森也在開季陷入低潮，此戰正逢他的28歲生日，他敲出雙安1打點來慶祝。

此戰對光芒，菊池調整心態之後再出發，他透過翻譯說：「我今年開始能夠和打者玩心理戰了，我去年在投球時總是想得太多，今年我在投手丘上享受著投打心理戰。」菊池頻繁以好球攻擊打者，只被沃斯（Taylor Walls）轟出1發陽春炮。

開季遭到光芒橫掃的4支球隊，老虎、國民、運動家、紅襪，其中3隊去年在分區墊底（老虎倒數第2），碰到去年戰績比光芒更好的藍鳥，果然光芒就擋不下來了。光芒目前13勝2負仍是全聯盟最佳戰績，勇士11勝4負是國聯最佳。